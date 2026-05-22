Truffa ad Arzachena: finti organizzatori chiedono soldi per la Festa Patronale

Tentativi di truffa ad Arzachena.

Un potenziale tentativo di truffa starebbe interessando la comunità di Arzachena proprio in questi giorni. Secondo quanto emerso da alcune recenti segnalazioni, sembrerebbe che ignoti si stiano aggirando per le abitazioni del paese richiedendo contributi in denaro per l’organizzazione della Festa Patronale 2026. Il comitato organizzatore dei Fidali 86/01 ha prontamente diffuso un avviso per mettere in guardia i cittadini e prevenire possibili truffe porta a porta.

L’allarme.

Per evitare di cadere in inganno e per proteggere la generosità della cittadinanza, è opportuno prestare la massima attenzione alle modalità con cui avvengono queste raccolte fondi. I membri ufficiali del comitato si muovono infatti seguendo regole di riconoscimento molto rigide, pensate appositamente per garantire la massima trasparenza.

A tal proposito, fanno sapere gli organizzatori, che i veri componenti del gruppo dei fidali indossano sempre la maglietta ufficiale del comitato durante ogni tipo di operazione svolta sul territorio. Oltre all’abbigliamento identificativo, un altro elemento fondamentale per verificare l’autenticità della richiesta è il rilascio immediato di una ricevuta debitamente timbrata, che viene consegnata contestualmente a ogni offerta ricevuta.

L’invito del comitato.

Il comitato invita la popolazione a diffidare di chiunque si presenti presso le abitazioni private per chiedere denaro in assenza di questi requisiti. Nel caso in cui si dovessero verificare ulteriori episodi sospetti, invita a segnalare tempestivamente l’accaduto alle autorità competenti.

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