Via San Simplicio, a Olbia, cambia look.

Sta prendendo sempre più piede la rivoluzione del centro storico di Olbia, con sguardo particolare al quartiere San Simplicio. Proprio nel cuore di questo rione, in via San Simplicio, sta per nascere un’importante riqualificazione. Con l’emanazione dell’ordinanza dirigenziale numero trentadue del settore manutenzioni e viabilità, firmata dall’ingegner Diego Ciceri, il Comune di Olbia ha disposto una radicale modifica della circolazione e della sosta in via San Simplicio, dando immediata attuazione alle linee di indirizzo stabilite dalla giunta comunale guidata dal sindaco Settimo Nizzi attraverso la delibera approvata lo scorso 20 maggio.

Cambio di look.

Se Olbia in certi quartieri era carente di verde pubblico e marciapiedi, ora non sarà più così. Il provvedimento introduce novità sostanziali che cambieranno il volto della storica strada, con l’obiettivo prioritario di privilegiare la mobilità pedonale e l’arredo urbano rispetto alla sosta veicolare.

La trasformazione della via avverrà progressivamente attraverso due fasi operative ben distinte, coordinate dal punto di vista tecnico e gestionale dalla società in house Aspo. La prima fase, entrata in vigore con decorrenza immediata, prevede lo smantellamento definitivo di tutti gli stalli di parcheggio attualmente esistenti lungo entrambi i lati della carreggiata.

Al posto delle auto troveranno spazio numerose fioriere ornamentali gestite dal settore ambiente e lavori pubblici, le quali non avranno solo una funzione estetica ma serviranno a delimitare e proteggere i nuovi percorsi pedonali. Contestualmente, per garantire la massima sicurezza dei cittadini, l’ordinanza impone l’istituzione del divieto di fermata e di sosta permanente su ambo i lati dell’intero tratto stradale interessato, oltre al posizionamento di appositi dissuasori in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e delle intersezioni con via Gabriele D’Annunzio.

In un secondo momento, la fisionomia di via San Simplicio assumerà un assetto ancora più stabile e definitivo. Le fioriere provvisorie saranno rimosse per lasciare spazio a un vero e proprio allargamento strutturale dei marciapiedi, esteso anche all’incrocio con via D’Annunzio, che sarà accompagnato dalla piantumazione di nuovi alberi idonee al contesto urbano.

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