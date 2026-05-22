Trova la porta aperta ed entra a rubare, 41enne arrestata a Telti

Donna fermata per furto a Telti.

Una donna è stata arrestata per un furto in una casa a Telti. L’operazione, condotta dai carabinieri di Monti, hanno preso in flagrante la 41enne straniera, che era entrata in un’abitazione lasciata aperta e ha rubato 1.500 euro in contanti da un mobile.

Il furto è avvenuto nella tarda mattinata al centro del paese ai danni di un uomo anziano che si era soltanto fidato poiché il paese solitamente è tranquillo. La 41enne ha approfittato di un momento di distrazione, che fortunatamente è stato interrotto immediatamente dai rumori della straniera, la quale è stata sorpresa dal proprietario.

Il proprietario anziano ha inseguito la ladra nel cortile, riuscendo a bloccarla grazie all’aiuto dei vicini e dei militari, arrivati subito dopo la segnalazione al 112. La quarantunenne non ha opposto resistenza, ha restituito l’intera somma ed è stata arrestata. Successivamente, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania ne ha disposto la rimessa in libertà in attesa dell’udienza di convalida.

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