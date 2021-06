Vaccini Ad Arzachena, cambia il calendario per le seconde dosi

Le vaccinazioni ad Arzachena.

Nei prossimi giorni la campagna vaccinazioni ad Arzachena sarà incentrata sulla somministrazione delle seconde dosi con alcune modifiche rispetto alle date previste in precedenza. Questo dipende dalla fornitura delle dosi destinati alla Regione Sardegna.

Vaccini Pfizer e Moderna.

Come da raccomandazione del Comitato Tecnico Scientifico e della Struttura Commissariale per l’emergenza Covid-19, i richiami dei vaccini Pfizer e Moderna sono stati estesi a 5 settimane (35 giorni). Pertanto, i richiami Pfizer e Moderna, inizialmente previsti per questa settimana, sono posticipati.

Vaccino Astrazeneca.

È anticipato l’appuntamento per la somministrazione del vaccino AstraZenenca per chi ha ricevuto la prima dose lo scorso aprile. Questa la programmazione per giovedì 10 giugno:

dalle 9 alle 14, somministrazione seconda dose AstraZenenca a tutti i vaccinati del 14 aprile 2021 ;

somministrazione seconda dose AstraZenenca a tutti i vaccinati del ; dalle 14 alle 17, somministrazione seconda dose AstraZenenca ai vaccinati del 15 aprile 2021 con cognomi dalla A alla L.

