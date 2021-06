I 105 anni di zio Pasqualino Pirina.

Giorno speciale ieri ad Arzachena e in Costa Smeralda dove si sono festeggiati i 105 anni zio Pasqualino Pirina. Diventato un’istituzione ormai per la costa Smeralda, la scorsa estate si era reso protagonista di un video per invitare tutti in Costa Smeralda. “Venite, venite gente che si sta bene qua”, aveva detto zio Pasquale nel suo video, che era diventando anche un simbolo della ripartenza.

Nato nelle campagne della Costa Smeralda, quando ancora non si chiamava così ma Monti di Mola. Ha sempre vissuto qui. Aria buona, ottimo clima, grandi camminate, buon cibo e vino sardi tutti i giorni. Sono molti gli auguri che ha ricevuto zio Pasquale compresi quelli dall’Hotel Cala di Volpe, a Luxury Collection Hotel, Costa Smeralda che in gallurese gli ha mandato questo messaggio: “Auguri ziu Pascalì, a centucinqant’anni!”.

