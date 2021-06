Pronto soccorso di Tempio, nessuna chiusura: la riunione del Comitato di Distretto

La riunione del Comitato di Distretto sull’ospedale di Tempio.

Le recenti voci sulla paventata chiusura del pronto soccorso di Tempio continuano a preoccupare. Ieri mattina presso il Salone Consiliare, si è riunito il Comitato di Distretto per parlare dell’ospedale Paolo Dettori.

Oltre al sindaco di Tempio Gianni Addis, erano presenti l’assessore regionale Andrea Biancareddu, il consigliere comunale di Tempio delegato alla Sanità Marotto, i sindaci dei Aggius, Luras, Calangianus, Luogosanto, Badesi, Aglientu, Bortigiadas, il vice sindaco di Trinità d’Agultu e, in rappresentanza della l’Assl.

Dagli interventi di tutti i presenti, è scaturita l’unanime forte critica all’iniziativa ipotizzata dalla Direzione Sanitaria, definita inopportuna, inappropriata e contraria ai principi di cui all’articolo 32 della Costituzione che tutela e garantisce la salute come bene inviolabile e irrinunciabile.Tutti i sindaci e gli amministratori locali presenti, insieme all’assessore Biancareddu, hanno unanimemente evidenziato l’indispensabilità̀ del presidio ospedaliero cittadino e del pronto soccorso in particolare, punto di riferimento di un bacino di utenti di circa 60.000 persone, che in estate diventano 350.000, e che copre un territorio esteso che dalla Gallura arriva all’Anglona.

“In attesa di potervi informare degli ulteriori sviluppi, anche quelli inerenti agli incontri che si terranno in questi giorni in Regione con i vertici regionali e dell’ATS, vi comunico che dalla riunione odierna è emerso che il Pronto Soccorso non verrà chiuso“, ha spiegato il sindaco Gianni Addis.

