“Hardzachena”, il celebre graffito della 125 finisce sui social e diventa virale

Migliaia di like e condivisioni per Hardzachena.

Noi galluresi siamo abituati a vederlo da anni, ma questo graffito è diventato virale a livello nazionale, grazie a una pagina social di 84mila followers. “Hardzachena”, storpiatura del nome Arzachena, che un anonimo writer diversi anni fa ha scritto su un casolare al bivio della 125 di San Pantaleo da Palau, ha fatto ridere il web.

La foto, scattata da un fotografo di nome Daniele Vittorini, è stata pubblicata su “I viaggi del degrado”, una pagina che testimonia le cose più brutte viste da chi viaggia per il mondo. Accanto al graffito sull’abitazione c’è il telaio di una Vespa bianca abbandonato. La foto è diventata virale e ovviamente ha fatto ridere soprattutto i galluresi, che hanno potuto godere della citazione in una pagina molto seguita. ”Buongiorno scusate la Vespa è in vendita?”, ha chiesto uno.

”Se l’avesse conosciuto Pasolini, ci avrebbe sicuramente girato una scena per uno dei suoi film neorealisti! Sarebbe uno scorcio perfetto per “Una vita violenta””, ironizza un altro. E ancora: “Ci sono passato un mese fa prima di imbarcarmi a Olbia, ho pensato: poesia!”. Ovviamente non sono mancate le polemiche: “Tutto intorno a quell’edificio abbandonato e fatiscente si sta creando un accumulo di immondizia e degrado , non c’è niente di affascinante e poetico, solo inciviltà e sporcizia che deturpa e danneggia la Sardegna, spero che qualche amministrazione si prenda l’incarico e si renda disponibile alla pulizia prima che diventi calamita per incontri e attrazione di giovani attratti dalle “avanguardie post moderne”.

