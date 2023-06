Ironico cartello appeso su un water abbandonato a Olbia

C’è chi parte in vacanza e abbandona gli animali e chi invece per strada lascia un water, come è capitato a Olbia. Il vaso di ceramica è stato “dimenticato” da qualche sbadato in via De Filippi. Qualcun altro ha pensato di dargli la parola e ha scritto un cartello interpretando il suo pensiero.

“Aiuto! Sono stato abbandonato dal mio padrone – dice il water, che con lui ha avuto un rapporto molto intimo -. Visto che è senza cuore e non si fa scrupolo di lasciarmi davanti alle abitazioni altrui, chiedo urgentemente di adottarmi. Oppure il mio ex padrone potrebbe farsi un esame di coscienza e chiamare la Devizia per il mio ritiro. La città, anche sua, ne sarebbe grata”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui