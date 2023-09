Il portale del contribuente, servizio del Comune di Olbia per i cittadini

Il nuovo servizio del Comune di Olbia.

Il Comune di Olbia ha attivato il “Portale del Contribuente” al fine di offrire un servizio innovativo e comodo per i cittadini. Grazie a questo portale, gli utenti possono accedere a numerosi servizi comunali senza doversi spostare da casa, utilizzando semplicemente un computer o un telefono.

Il portale è stato sviluppato in modo intuitivo e semplice da utilizzare, con l’obiettivo di guidare passo dopo passo i cittadini nell’ottenimento del servizio richiesto. Per accedere al portale, è sufficiente visitare il sito www.comune.olbia.ot.it e selezionare la sezione “servizi online” e successivamente “portale del contribuente”. Per autenticarsi, si utilizza lo SPID, un sistema di accesso che permette di utilizzare i servizi online della Pubblica Amministrazione con un’identità digitale unica.

L’assessore al Bilancio del Comune di Olbia, Alessandro Fiorentino, ha sottolineato che si sta lavorando per consentire l’accesso al sistema anche tramite altre credenziali, come la tessera sanitaria e la carta d’identità digitale. Attraverso questo portale, i cittadini possono verificare la propria posizione IMU e TARI, stampare gli F24 per effettuare i pagamenti e inserire eventuali proprietà immobili mancanti. In questo modo, il sistema calcola immediatamente l’importo esatto da versare attraverso l’F24 che viene creato automaticamente. L’obiettivo del Comune di Olbia è rendere più efficiente il lavoro degli uffici e semplificare la vita dei cittadini, evitando loro lunghe code e spostamenti non necessari.

