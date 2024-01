I contributi del Comune di Berchidda.

Il Comune di Berchidda informa che è stata estesa la finestra temporale per la presentazione delle richieste di contributi a fondo perduto destinati all’acquisto e alla ristrutturazione delle prime abitazioni. Tale sostegno è stato concepito per i comuni con una popolazione inferiore ai 3.000 residenti. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 30 gennaio.

Per ottenere ulteriori dettagli riguardanti il bando e i modelli di domanda, nonché per reperire informazioni aggiuntive, si invitano i cittadini interessati a visitare il sito istituzionale del Comune. Questo strumento fornirà tutte le informazioni necessarie per comprendere i requisiti e i passaggi da seguire al fine di accedere a questo prezioso supporto economico per l’acquisto o la ristrutturazione delle prime case.

