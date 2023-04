Berchidda, dolore per la scomparsa di Gian Mario Pigozzi: aveva 60 anni

Lutto a Berchidda per la scomparsa di Gian Mario Pigozzi.

Berchidda è un paese stretto nel dolore per la tragica scomparsa di Gian Mario Pigozzi, morto ieri all’età di soli 60 anni. Persona molto conosciuta e stimata in tutto il territorio, era apprezzato da tutti per la sua umanità e gentilezza.

La notizia della sua prematura scomparsa ha suscitato grande commozione fra i cittadini, che si sono stretti attorno alla sua famiglia per esprimere il proprio cordoglio. Sono stati numerosi i messaggi di conforto e di affetto rivolti alla famiglia Pigozzi, dimostrando che l’uomo aveva saputo lasciare un’impronta indelebile.

I funerali si terranno questo pomeriggio, alle ore 16, nella chiesa parrocchiale di San Sebastiano a Berchidda.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui