In vendita uno storico hotel con piscina di Cannigione

L’hotel in vendita a Cannigione.

L’Hotel Baja di Cannigione, una struttura alberghiera di prestigio immersa nella Costa Smeralda, offre un’opportunità per investitori e operatori nel settore turistico desiderosi di possedere una proprietà di lusso in una delle destinazioni più esclusive d’Italia.

Situato in una posizione di prestigio a pochi passi dalle incantevoli spiagge di sabbia bianca di Arzachena, l’Hotel Baja di Cannigione si distingue per la sua posizione privilegiata che attira una clientela esigente e internazionale. La struttura vanta 61 camere personalizzate, un ristorante di alta classe, un bar accogliente, una grande piscina all’aperto e un lussuoso centro benessere. Le varie tipologie di alloggio, tra cui doppie, triple, family suite e suite, soddisfano le esigenze di ogni tipo di cliente.

La struttura, completamente ristrutturata nel 2006, offre strutture di alta qualità con ampi spazi comuni, aree verdi curate e un comodo parcheggio per gli ospiti. Grazie alla sua reputazione consolidata e alla forte domanda turistica nella regione, l’Hotel Baja di Cannigione rappresenta un’opportunità di investimento redditizia per coloro che desiderano entrare nel settore alberghiero in Sardegna.

