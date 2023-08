Sono partiti 4 pullman, in totale 180 giovani della diocesi di Ozieri – Alà dei Sardi, Berchidda, Bono, Budduso, Oschiri, Ozieri e Pattada – in 4 pullman per poter partecipare alla giornata mondiale della gioventù 2023, che quest’anno si è svolta a Lisbona. Hanno partecipato più di un milione di giovani da tutto il mondo con il consueto clima di festa.

Tra gli accompagnatori anche il giovane Luca Chirigoni, che ha guidato i ragazzi di Berchidda e Oschiri in alla giornata mondiale della gioventù una esperienza che li ha segnati per tutta la vita.

“L’esperienza è stata unica – afferma Luca -. Emozionante vedere il papa da vicino, vedere tutti i giovani del mondo. Sembravano formiche da quanti eravamo, più di 1 milione di giovani. È stata anche un’esperienza molto sacrificante. Il lungo viaggio, il caldo, le file, il dormire in terra in un sacco a pelo. Poche comodità diciamo, ma è stato molto formativo. Speriamo anche per i giovani che abbiamo accompagnato”.

