I dati da record a Olbia.

Quest’anno Olbia fa il pieno di passeggeri per Ferragosto e anche oltre. All’aeroporto Costa Smeralda, dall’11 al 20 agosto, sono previsti 248.000 passeggeri, con una crescita del 4,6% rispetto allo scorso anno. L’incremento è notevole rispetto al 2019, del 22%.

Complessivamente, il mese di agosto ha registrato una crescita del 2,5% rispetto allo scorso anno, mentre luglio si è chiuso con oltre 700.000 passeggeri, una crescita del 4,7% rispetto al 2022 e del 16,6% rispetto al periodo pre-pandemico.

I numeri da record.

I numeri da record all’aeroporto di Olbia si confermano anche per il periodo da gennaio a luglio. I passeggeri sbarcati al Costa Smeralda nel 2023 sono 1 milione e 720 mila, in crescita del 3,9% rispetto al 2022 e del 6,2% rispetto al 2019. Numeri alti nonostante il caro voli e le polemiche sugli aumenti nelle località balneari. Numeri costanti invece per l’aeroporto di Alghero, il secondo scalo del nord Sardegna, dove nella settimana di Ferragosto sono attesi 72.000 passeggeri, in linea con il 2022. Luglio ha, invece, avuto una crescita del 5,3% rispetto al 2019 e numeri costanti con lo scorso anno.

