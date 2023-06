Insulae Lab a Berchidda, un festival estivo di arte e spettacolo

L’Insulae Lab a Berchidda.

Insulae Lab è una splendida rincorsa all’arte, alla contaminazione artistica, allo stupore che genera l’intuizione e alla scoperta delle potenzialità della comunicazione nelle sue varie forme. Una rincorsa senz’ansia né stress né patema alcuno, vissuta al ritmo dell’estate sarda e Mediterranea, con le nuove produzioni originali e i tanti progetti ospiti a fare da colonna sonora al progetto affidato alla direzione artistica di Paolo Fresu. E così che tutto, ormai da quasi un anno. Accade fra musica, vento, conviviali, creazione e aperitivi al color di tramonto. Appuntamento a Berchidda il 30 giugno (ore 21) negli spazi del Cinema Teatro Santa Croce di piazza del Popolo.

Làmpadas, così era chiamato il mese di giugno nell’antico calendario sardo, illumina di sole e d’attenzione e dietate una produzione originale dal forte impatto, che avrà come istrionico protagonista sul palcoscenico Enzo Favata (project & sax) nel suo “Voyager en Sardaigne today meet Cipro”, esperienza condivisa con la straordinaria Christina Polycarpou e i suoni della sua magica lira cretese con corde simpatiche, e con amati compagni di viaggio Pasquale Mirra (vibrafono, marimba midi ed elettronica), Simone Graziano (pianoforte acustico, bass synth & synth) e Marco Frattini (batteria & campionatori).

Sono passati “solo” 25 anni dalla nascita di “Voyager en Sardaigne”, surreale e immaginifico progetto che coinvolse e condusse 14 musicisti in un susseguirsi di flashback ambientati fra i diversi paesaggi, luoghi e colori della Sardegna. Idea innovativa già in partenza, che mostra di saper centrare l’obiettivo e punta a ri-valorizzarsi ulteriormente – progetto già rivisitato e presentato in orbita InsulaeLab al Teatro Santa Croce di Berchidda – grazie ad alcune piccole modifiche sul tema che portano sino a “Voyager en Sardaigne today meet Cipro”. Cosa aspettarsi? Strumenti antichi e moderni – launeddas, sassofoni, strumenti ad arco, benas, trunfa, chitarre, voci a tenores, bandoneon, percussioni – che si amano e intrecciano appassionati e consapevoli per il piacere artistico.

Insulae Lab – Centro di Produzione Musica, in questo suo secondo anni di vita, continua a vivere e proporre la sua splendida rincorsa all’arte alla contaminazione artistica allo stupore e alla scoperta.

È possibile inserire il sopra citato appuntamento fra le proposte dell’abbonamento libero – biglietto intero singola serata 10 euro aperitivo incluso, rassegna 3 concerti 25 euro inclusi aperitivi – sul circuito Ticketmaster. Per ticket e abbonamenti è possibile rivolgersi anche al botteghino del Teatro prima di ogni serata. È già possibile acquistare in prevendita sul circuito Ticketmaster anche tutti gli eventi in programma a luglio. Informazioni e prenotazioni al 342/6476726.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui