L’incidente ad Arzachena ha provocato 3 feriti.

Questa mattina, intorno alle 8:50, si è verificato un grave incidente lungo la strada provinciale 162 – bretella, che collega la strada provinciale 59 bis a Cannigione. Le circostanze esatte che hanno portato allo scontro frontale tra due auto sono ancora da accertare, ma l’impatto è stato violento e ha causato gravi conseguenze.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte due vetture, con il bilancio di 3 feriti. La situazione sul luogo dell’incidente è stata estremamente critica, tanto che due dei feriti sono rimasti intrappolati nelle loro auto. Per estrarli in sicurezza, si è reso necessario l’intervento della squadra dei vigili del fuoco di Arzachena, che ha impiegato le cesoie idrauliche per aprire i mezzi danneggiati e liberare le persone intrappolate.

Oltre ai vigili del fuoco, sul posto sono intervenuti immediatamente il personale del 118-Areus e i carabinieri, che hanno lavorato con grande tempestività per prestare assistenza ai feriti e garantire la sicurezza della zona.

