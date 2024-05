Festa dei lavoratori, i supermercati aperti il primo maggio a Olbia

I supermercati aperti il 1° maggio a Olbia.

Il Primo Maggio è la festa dei lavoratori e per questo motivo alcuni supermercati e market di Olbia potrebbero essere chiusi. Tuttavia, alcuni di essi hanno deciso di restare aperti, svolgendo orario ridotto o continuato. Ecco alcuni dei supermercati che resteranno aperti a Olbia.

Resterà aperto il supermercato Conad di via Galvani, che farà orario ridotto dalle 8 alle 14. Anche in via Barcellona si seguirà lo stesso orario e così sarà anche per il punto vendita di Md in Corso Vittorio Veneto, che farà l’orario dalle 9-20. Farà orario ridotto l’MD di via Martino Bassi, che resterà aperto dalle 9-13. Aperto anche quello di via Barcellona, con orario dalle 8-12:30.

L’MD di via Basa farà invece orario dalle 9-20, così come quello di Corso Vittorio Veneto. Un altro supermercato della catena MD che resterà aperto è quello di via Roma, con orario dalle 9-13 e dalle 15-20. Resterà aperto anche lo Spazio Conad di Olbia Mare, con orario dalle 8-21.

