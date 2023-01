Berchidda in lutto per la scomparsa di Marieddu, aveva 68 anni

Lutto a Berchidda per la morte di Mario Sannitu.

Tutta la comunità di Berchidda si stringe attorno alla famiglia di Mario Sannitu, venuto a mancare ieri all’età di 68 anni. Di lui si ricorda il garbo e la gentilezza. In paese lo si vedeva spesso e salutava tutti gioiosamente.

“Una scintilla della tua fiamma è in ognuno di noi che ti abbiamo conosciuto, apprezzato ed amato, sperando di aver suscitato in te lo stesso sentimento, grazie di averci accettati come amici, sei stato un dono e non sei vissuto su questa terra invano soprattutto per la tua bella, protettiva ed affettuosa famiglia Sannitu che ancora avrebbe voluto godere della tua presenza. Riposa in pace e con il ricordo del tuo sorriso, dei tuoi gesti affettuosi riempi il grande vuoto che lasci e lascerai nel cuore dei tuoi cari. Noi ti ricorderemo con gioia ed affetto e ci mancherai”, lo ricorda un’amica.

I funerali si sono svolti stamane, alle 10:30, nella chiesa parrocchiale di San Sebastiano. In tanti hanno espresso il loro cordoglio alle sorelle Maddalena e Graziella. Dai semplici cittadini ai rappresentanti delle associazioni, che non sono voluti mancare per un ultimo saluto.

