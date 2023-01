L’omaggio alla polizia di Olbia.

Un omaggio simbolico, davanti alla polizia di Stato di Olbia, per ringraziare le forze dell’ordine circa l’arresto di Matteo Messina Denaro. Nelle scorse ore, il commissario provinciale per la Gallura di Fratelli d’Italia, Gigi Carbini, è andato davanti al Commissariato insieme al coordinatore cittadino Marco Piro.

L’arresto del boss Matteo Messina Denaro – dichiara il coordinatore provinciale di FdI Gigi Carbini – rappresenta un importante passo nella lotta alla criminalità organizzata. Una grande vittoria per il nostro Paese. Le forze armate hanno svolto un ruolo fondamentale per la cattura del boss di Cosa Nostra, un motivo d’orgoglio per tutta l’Italia. Gli uomini e le donne in divisa ogni giorno rischiano la propria vita per garantire la sicurezza dei cittadini e questo omaggio è anche per il grande lavoro che ogni giorno portano avanti“.

