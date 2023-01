Come scegliere un pannello forato per officina?

No, i pannelli forati non sono tutti uguali. Scopri come scegliere quello giusto per il tuo lavoro.

Per scegliere un buon pannello forato per officina, la prima cosa da valutare è il materiale di cui è fatto.

Per esempio, un pannello in cartongesso, potrebbe curvarsi e rompersi sotto il peso degli attrezzi appesi. In officina vengono utilizzati diversi strumenti da lavoro, alcuni pesanti che potrebbero far cedere il pannello forato. Questo è un pericolo perché potremmo danneggiare tutto quello che è sotto al banco da lavoro, nonché mettere in pericolo la nostra sicurezza.

I pannelli forati professionali sono realizzati rispettando degli standard di qualità che ne garantiscono resistenza e robustezza, ecco perché i pannelli fai-da-te sono sconsigliati nelle officine professionali.

I pannelli forati hanno un costo contenuto per una grande resa: ti permettono di lavorare in officina più agilmente: sopra al tuo banco da lavoro hai tutti gli attrezzi che ti servono per lavorare a portata di mano.

Nelle officine in cui il ritmo di lavoro è serrato, non c’è tempo da perdere cercando cacciaviti o pinze, con un pannello forato ben organizzato, ti basta alzare gli occhi per trovare lo strumento di cui hai bisogno.

Il pannello forato ti aiuta ad essere più efficiente

I pannelli forati in acciaio sono utili per riporre utensili e attrezzature di lavoro e, se necessario, possono servire anche come schermo per la privacy tra le postazioni di lavoro. Con i pannelli forati, i ganci e le staffe è possibile creare un piccolo “ripostiglio” per gli attrezzi e le forniture.

Come ottimizzare l’utilizzo del pannello forato ed essere più efficiente?

Assegna un posto specifico sul pannello, per ogni categoria di attrezzi. Così il tuo ambiente di lavoro in officina sarà più ordinato e sarai più veloce nello svolgere i tuoi compiti.

Per organizzare il pannello al meglio, in questo articolo trovi dei consigli utili.

Le caratteristiche di un pannello forato

Ecco alcune caratteristiche dei pannelli forati, che ti possono dare spunti per scegliere il migliore per te:

I modelli montati su tubi verticali sono adatti all’uso su banchi da lavoro e carrelli,

I profili consentono di montare i pannelli a parete. Sono disponibili anche modelli che possono essere montati direttamente a parete,

La dimensione media dei fori del pannello è 9 x 9 mm

La capacità di carico massimo del pannello forato, è sempre specificata dal produttore, di solito è di 100 kg,

Alcuni pannelli forati sono venduti con ganci e staffe per organizzare diversi tipi di utensili e oggetti

Ci sono modelli con il pannello posteriore liscio,

I colori sono standard: grigio chiaro, grigio scuro, blu e rosso.

Funzionalità ed estetica

Anche se può sembrare superfluo parlare di estetica in un’officina, in realtà bisogna considerare anche l’aspetto di un pannello. I pannelli forati non sono tutti uguali, infatti, come visto sopra possono avere diversi colori e dimensioni. Un’officina professionale si riconosce al primo sguardo, anche nel caos del lavoro, ci deve essere un ordine. Per questo è importante che l’officina abbia un suo stile, che ad esempio tutti i pannelli siano dello stesso colore e collocati nei giusti spazi, per non creare ingombri.

Ti basta pensare che alcuni pannelli forati sono diventati elementi di design, i produttori li hanno riconvertiti come accessori di arredamento da usare in casa, in cucina o in altri ambienti.

Manutenzione del pannello forato

Con mille cose da fare in officina, molti dimenticano che un buon pannello ha bisogno di essere periodicamente pulito, ha bisogno di una piccola manutenzione.

La soluzione più pratica è quella di inserire il pannello forato in officina, all’interno di un armadio con serranda che va appoggiato al banco. Con questa soluzione proteggerai i tuoi attrezzi da lavoro da polvere e sporco.

Conclusioni

I pannelli forati per officina non sono tutti uguali, conta:

il materiale di cui sono fatti

il carico massimo

l’estetica del pannello forato

Il mix di questi tre elementi crea il pannello forato perfetto per il tuo lavoro.

Se devi acquistarne uno hai tante possibilità di farlo online o direttamente dai produttori.

In Italia abbiamo delle eccellenze che producono pannelli forati e strumenti per officine come i banchi da lavoro.

In questi periodi di saldi, ti segnaliamo le offerte di pannelli forati di Opusline, un’azienda Made in Italy, specializzata in banchi da lavoro e pannelli.

Chiedi sempre a un produttore specializzato per un acquisto di qualità; soprattutto perché un’azienda specializzata potrà realizzare un pannello forato personalizzato, con le caratteristiche da te richieste.