Violento incidente sulla strada per Berchidda, ci sono feriti: uno è grave

Il violento incidente sulla strada per Berchidda.

Grave incidente stradale alle porte di Berchidda. Due auto, per cause in fase di accertamento, si sono scontrate frontalmente lungo la Sassari – Olbia. Nell’impatto un uomo è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d’urgenza, in elisoccorso, all’ospedale di Olbia. Feriti anche i restanti occupanti dei mezzi di cui, al momento, sono in corso le valutazioni mediche.

Sul posto stanno operando gli agenti della polizia stradale per i rilievi di legge e il coordinamento del traffico, che in queste ore sta subendo notevoli rallentamenti.

