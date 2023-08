Il Tar Sardegna si pronuncia sul mercatino di San Pantaleo.

Il Tar Sardegna ieri non ha accolto le richieste di sospensione cautelare delle delibere del Comune di Olbia con le quali si sposta il mercatino di San Pantaleo.

“Siamo davvero molto stupiti e meravigliati di queste decisioni, che ovviamente rispettiamo, ma la vicenda non si è ancora conclusa. Il Tar Sardegna dovrà pronunciarsi nel merito degli atti – affermano dal sindacato Ana – Ugl -. Rimane il grande rammarico che non ha compreso il grave danno che gli ambulanti stanno subendo a causa di una decisione scellerata del sindaco di Olbia, che nasce dal presunto obbligo del Piano di Sicurezza che in nessun Mercato d’Italia viene applicato”.

Il sindacato Ana-Ugl esprime tutta la solidarietà agli ambulanti di San Pantaleo e continua a seguire la vicenda assicurando come sempre piena assistenza sindacale. “Il Comune ed il sindaco di Olbia non hanno nulla da festeggiare sia perché il Tar non si è ancora pronunciato sulla legittimità dei loro atti, perché pende sulla loro testa la richiesta di risarcimento dei danni che gli ambulanti hanno già avanzato, sia perché sta danneggiando circa 80 ambulanti, le loro famiglie e l’economia turistica di un borgo che faceva del mercatino di San Pantaleo un elemento di sviluppo”, concludono dal sindacato.

