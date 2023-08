Spara col fucile al rapinatore che era entrato nel suo bar a Tempio

Archiviato il caso del barista che ha sparato al rapinatore.

Indagini concluse sul furto e rapina al Pink Bar di Bassacutena, a Tempio. Il procedimento a carico dell’imprenditore Nicola Pirredda, 60 anni, è stato archiviato poiché non può essere perseguito per aver ferito Gheorghe Vasile, un operaio rumeno di 34 anni.

L’accertamento tecnico ha dimostrato che Pirredda non aveva intenzione di uccidere Vasile. Pirredda ha sparato dopo aver sorpreso i presunti ladri che minacciavano sua moglie. Per Vasile e i presunti complici è stato chiesto il rinvio a giudizio per l’accusa di rapina.

