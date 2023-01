Buddusò dice addio all’imprenditore e politico Gianni Sechi, aveva 63 anni

Addio a Gianni Sechi.

Grande lutto a Buddusò per la scomparsa dell’imprenditore Gianni Sechi. A dare la triste notizia la famiglia dell’uomo. Aveva 63 anni ed era molto noto e voluto bene in paese, nonché politico, dirigente sportivo e titolare dell’hotel La Madonnina.

Lo ricorda anche l’ex sindaco Giovanni Antonio Satta e molte personalità politiche locali, per il suo impegno nel Comune. Sechi si era distinto per la sua personalità oltre che per le sue doti umane. “Oggi la nostra comunità ha perso un grande uomo ed io ho perso un amico speciale – dichiara Satta -. Ho avuto l’onore di condividere tante esperienze e tante passioni con lui, sia nella politica che nello sport. È stato artefice di tante iniziative ed eventi culturali, che lo hanno sempre visto coinvolto in prima persona e ne hanno esaltato le innate capacità imprenditoriali. Capisco e condivido il dolore di Francesca, Maria Teresa e Sara, ma spero che la fede che ha sempre sostenuto Gianni, le aiuti a superare questo triste momento”.

Lo salutano anche tantissimi amici e conoscenti di Gianni. “Ancora non ci credo. Ho avuto la fortuna di lavorare come pizzaiolo nel suo ristorante per 3 anni. Una persona di vero cuore, sempre disponibile, sempre pronto a tendere una mano verso il prossimo. Mi mancherai”, lo saluta così un ex dipendente. A dare l’ultimo saluto all’ex collega politico anche il Gruppo per Buddusò. “Ci sono persone come te, che grazie al lavoro, al carisma e all’impegno sociale diventano punto di riferimento di una comunità – scrivono in una nota sui social. Sei stato esempio per tanti e amico di tutti. Hai accompagnato ogni tappa ed ogni traguardo della comunità buddusoina, lo hai fatto da imprenditore, da amministratore comunale e da dirigente sportivo. Come un guerriero hai sempre affrontato ogni prova che il destino ti ha riservato. Conserveremo il tuo ricordo in un angolo speciale del nostro cuore. Prega per le tue amate Francesca, Maria Teresa e Sara .Ciao Gianni”.

