Biscottini per cani: quanto è importante la qualità degli ingredienti?

Adottare un amico a 4 zampe è sempre un momento indimenticabile per ogni padrone: un piccolo batuffolo da coccolare e viziare, pronto a riempire d’amore la nostra casa. Per premiare Fido quando se lo merita, è possibile offrirgli appositi snack per cani, alimenti utili anche per l’addestramento del cucciolo o per una merenda veloce e salutare.

Uno degli snack più amati di sempre è sicuramente il biscottino per cani di cui Fido non può proprio fare a meno. Ma attenzione, non tutti gli snack in commercio sono uguali e bisogna sceglierli tenendo sempre in considerazione gli ingredienti con cui sono prodotti, inserendo questi piccoli premi nella dieta del nostro cane sulla base degli apporti nutritivi indicati ricordando che essi non devono superare il 10% del fabbisogno giornaliero. I biscotti, dunque, devono far parte di un piano nutrizionale ben bilanciato e personalizzato.

Non bisogna mai puntare al risparmio quando c’è in gioco la salute di Fido, ma piuttosto scegliere alimenti, prodotti con ingredienti naturali di prima scelta che garantiscano il benessere dell’animale. Questa è proprio la filosofia di Amusi, uno tra i più rinomati brand di pet food alta qualità, marchio 100% italiano, le cui ricette sono studiate scientificamente da esperti e veterinari nutrizionisti.

I biscottini per cani Amusi sono realizzati con ingredienti sani e funzionali e contengono farina, frutta/verdure (nel caso di biscotti 100% vegetali), oppure carne o pesce ed infine una componente grassa (oli o grassi animali/vegetali) utili a compattare l’impasto.

Somministrare a Fido dei biscottini rappresenta un valido aiuto per prevenire il tartaro che tende ad accumularsi con facilità nei denti. Che siano a forma di cuore oppure ossicino non è così importante, ma bisogna attenzionare la loro superficie.

I biscotti Amusi hanno una superficie irregolare ed una consistenza piuttosto dura, due caratteristiche che permettono allo snack di svolgere un’azione abrasiva sullo smalto e sulle gengive, rimuovendo in maniera meccanica gli accumuli di placca.

Gli snack sono prodotti artigianalmente in Italia con materie prime di qualità, sono privi di coloranti, conservanti e appetizzanti aggiunti, ma fatti solo con ingredienti naturali. Sono cotti in forno per garantire leggerezza e croccantezza irresistibile che stimola la masticazione di Fido.

Sono perfetti come premietto da usare durante l’addestramento, oppure come spuntino salutare fra un pasto e l’altro. Ma attenzione: i biscotti Amusi sono talmente irresistibili che, lasciati a lungo tempo incustoditi, potrebbero essere divorati in un sol boccone, dunque bisogna conservarli in un luogo sicuro, lontano da “zampe indiscrete”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui