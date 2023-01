Scuola gratuita per estetista a Olbia, ecco come ci si può iscrivere

Al via le iscrizioni per la scuola da estetista a Olbia

Sono aperte le iscrizioni alla scuola triennale gratuita per estetista a Olbia, riservata a chi ha tra i 14 e i 17 anni. Per iscriversi alla scuola c’è tempo fino al 30 Gennaio 2023. La Regione finanzia la Formazione triennale e quadriennale destinata ai ragazzi dai 14 ai 17 anni (non compiuti al 14 Settembre 2023). Ha confermato per l’erogazione del corso l’Agenzia formativa Ial Sardegna srl, impresa sociale di Olbia.

Il corso di “Qualifica triennale per operatore del benessere-estetista” (equivalente a 3 anni di

scuola secondaria di secondo grado), porterà gli studenti a ottenere una qualifica europea III Eqf, spendibile sul mercato del lavoro per svolgere la professione di Estetista, grazie anche all’Alternanza formazione-lavoro da svolgere presso aziende del settore, per una durata di 1.500 ore, sulle 2.970 ore corsuali complessive del triennio.

Al termine del percorso, sarà possibile attivare il quarto anno di corso, finalizzato all’acquisizione del “Diploma professionale di tecnico dei trattamenti estetici” (qualifica europea IV Eqf – equivalente al quarto anno di scuola secondaria di secondo grado), che abilita all’esercizio autonomo della professione di estetista.

Come iscriversi

Le iscrizioni andranno effettuate sul sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/, con possesso di spid, cie o eIdas da parte del genitore/tutore, utilizzando il seguente codice meccanografico: SSCF020001. Per informazioni 0789-50571, 388-9541150, 388-8531080 o michela.fois@ialsardegna.it.

