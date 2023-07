I lavori di Abbanoa a Buddusò.

Domani, mercoledì 26 luglio, i tecnici di Abbanoa eseguiranno un importante intervento di efficientamento e manutenzione straordinaria nel potabilizzatore di Sos Canales. Nel dettaglio saranno installati dei nuovi filtri nel processo di trattamento delle acque grezze. A lavori conclusi, l’impianto potrà garantire una maggiore qualità e quantità d’acqua potabilizzata e distribuita nelle reti idriche delle zone servite, ovvero a Buddusò e Alà dei Sardi.

Durante i lavori l’impianto dovrà essere messo in stand-by e l’erogazione all’utenza nei due centri sarà garantita dalle scorte accumulate nei serbatoi comunali. Per ricostituire le riserve, sarà necessario procedere con una chiusura notturna dell’erogazione dalle 23 alle 6. Si tratta della fascia oraria in cui si registrano minori consumi e quindi minori disagi per l’utenza.

Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800/022040 attivo 24 ore su 24.

