A Buddusò i tamponi drive in.

Sono 24 le persone positive al Covid 19 nel territorio di Buddusò. Questo il numero indicato nei dati che l’Ats ha comunicato ufficialmente al sindaco Massimo Satta che, per capire quale sia il reale quadro sanitario della cittadina da lui amministrata, ha organizzato un doppio appuntamento per effettuare tamponi drive in. I primi 60 sono stati eseguiti nella giornata di oggi, 19 novembre.

A titolo precauzionale, inoltre, gli uffici comunali sono chiusi, pur garantendo lo svolgimento di tutti i servizi. Prevista, inoltre, per il 20 novembre, la riunione del Coc, il Centro operativo comunale, nel corso della quale saranno organizzate le azioni di controllo sulle quarantene e sul rispetto del distanziamento sociale.

