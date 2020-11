I senzatetto a Olbia.

La stagione invernale è alle porte e in casa si prepara riscaldamento e coperte. Non per loro, gli “homeless”, che si aggrappano all’istinto di sopravvivenza, unico compagno di vita.

A Olbia i senzatetto sono in aumento e sono numerose le segnalazioni dei loro rifugi di fortuna sparsi per la città. Sulle panchine, come sotto i portici o in periferia, al riparto da sguardi indiscreti.

Non vogliono aiuto, lo rifiutano. La solitudine e l’incapacità di chiedere aiuto, è per loro un po’ come dire “ce la faccio da solo”, come un tentativo di aggrapparsi alla dignità. “Mi sono fermata per chiedere se avesse bisogno, ma mi ha risposto di no”, ha detto la donna.

