La situazione coronavirus a Tempio.

Sono altri tre i casi di coronavirus a Tempio che fanno salire il totale dei positivi in città a 62.

E’ stata prorogata la quarantena fino al 25 novembre compreso nella classe IE della scuola primaria di San Giuseppe, a causa di un nuovo caso di un bambino positivo al virus. Inoltre un caso di positività riscontrato tra i dipendenti del Comune. Da oggi 20 novembre gli uffici del Palazzo comunale di Piazza Gallura resteranno chiusi per consentire le operazioni di sanificazione, e riapriranno regolarmente lunedì 23.

“Purtroppo, similmente a quanto accade nel resto d’Italia e del mondo, la situazione è in continua evoluzione e ogni informazione che ci viene trasmessa dal Servizio preposto può essere ribaltata in ogni momento – commenta il sindaco Gianni Addis – . L’Amministrazione insieme alle altre Istituzioni coinvolte, e sotto la costante guida del Prefetto, sta compiendo ogni sforzo per arginare e gestire una così grave situazione”.

“Sono e siamo tutti consapevoli che i numeri reali possano essere diversi da quelli ufficiali, ed è proprio a questa criticità, più volte segnalata nei giorni scorsi nelle sedi preposte, che stiamo cercando di porre rimedio, chiedendo ad Ats che venga creato un meccanismo strutturato di informazioni immediate e tempestive, a cui le nostre comunità hanno diritto – continua il primo cittadino – . Le paure e le preoccupazioni di ciascuno di voi, sono anche le mie, e per quanto ci possano spaventare non dobbiamo consentire di esserne sopraffatti. Sono convinto che assieme riusciremo a superare anche questa terribile avversità che ci colpisce tutti”.

