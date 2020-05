Il bonus regionale di 800 euro a Budoni.

Non ci sarà solo il bonus regionale di 800 euro a Budoni per aiutare le famiglie. Nel bilancio, a fronte dell’emergenza coronavirus, sono stati stanziati 100 mila euro per ampliare la platea dei cantieri comunali del progetto Brs, Budoni risorse solidali.

Un progetto che già da tempo occupa, a fronte di un contributo mensile di 600 euro, le persone disoccupate e inoccupate nell’ambito delle manutenzioni e del decoro urbano. Una misura che è già stata attivata nei confronti dei cittadini che hanno perso il lavoro a causa dell’emergenza coronavirus e che stanno, quindi, beneficiando dei nuovi piani personalizzati.

Sul fronte bonus regionale, intanto, l’amministrazione comunale di Budoni ha deciso di anticipare qualsiasi cifra dovesse rendersi necessaria. Al momento i fondi pervenuti dalla Regione ammontano a 53 mila euro, a fronte di circa 200 domande pervenute solo nelle prime 48 di pubblicazione del bando.

