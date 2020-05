Il tavolo di Confcommercio Gallura.

In questi giorni sono state organizzate tantissime proteste da parte dei commercianti, che chiedono di riaprire le loro attività. Moltissimi, come gesto simbolico, hanno consegnato le chiavi del proprio locale al Comune di appartenenza. Tuttavia, a Olbia, si è scelta un’altra strategia.

“Non abbiamo aderito a questa iniziativa perché credo sia più efficace lavorare concretamente. Niente gesti simbolici ma idee e possibilità concrete per il nostro futuro”. Con queste parole Pasquale Ambrosio, presidente della Confcommercio Gallura, parla di cosa si sta facendo per salvare le aziende e le attività del territorio.

“È nato un tavolo permanente che coinvolge imprenditori, rappresentanti di categoria della Gallura e rappresentanti politici. L’obiettivo è quello di lavorare tutti insieme per non escludere alcun tipo di attività e lavorare per permettere alla nostra economia di ripartire“, afferma il presidente.

E continua: “Siamo consapevoli delle difficoltà delle aziende, per questo abbiamo parlato di un finanziamento importante. Tempo e burocrazia sono delle criticità che vanno abbattute“. Un confronto con la politica poi, è inevitabile. “Abbiamo bisogno di un protocollo chiaro e conciso. Non è solo questione di riaprire ma capire esattamente di quali misure debbano essere adottate nelle singole attività per non sostenere spese inutili, vista la situazione già grave”, aggiunge.

Per la riapertura deve essere seguito un criterio differente dal codice Ateco. “Non ha senso raggruppare le attività in base alla categoria cui appartengono. Ad esempio, alcuni bar dispongono di più spazio e possono garantire la distanza di sicurezza. Insomma, dovrebbe essere il Comune a decidere chi può riaprire o meno, in questo modo verrebbero valutate le specificità e non semplicemente il tipo di attività”, dice Ambrosio.

Tutto questo parte dalla Gallura, ma non c’è dubbio che questo lavoro possa essere applicato per tutta l’isola. Sebbene questo tavolo sia nato per fronteggiare i problemi di oggi, si parla anche di prospettive future e quali possano essere le realtà del 2021.

