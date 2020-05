Tragedia in mare, morto l’ex sindaco Nino Durgoni: il cordoglio di Budoni

Fatale un malore in mare.

Tristezza è cordoglio a Budoni per la morte dell’ex sindaco Nino Durgoni, ieri pomeriggio, sulla spiaggia di Porto Ottiolu.

L’82enne, sindaco a Budoni a metà anni ’80, è morto in seguito ad un malore mentre faceva il bagno. In quel momento purtroppo in spiaggia non c’era nessuno e solo dopo alcuni bagnanti si sono accorti del corpo in acqua.

Lanciato l’allarme sono subito intervenuti i soccorsi ma per l’82enne non c’è stato nulla da fare. Benvoluto da tutti era conosciuto in paese non solo per il trascorso politico ma anche perchè ha gestito per molto tempo un bar a Budoni.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi. I funerali si svolgeranno sabato 30 maggio alle ore 10 e 30 nella parrocchia di San Giovanni Battista a Budoni.

La causa un malore in mare.

Tristezza è cordoglio a Budoni per la morte dell’ex sindaco Nino Durgoni, ieri pomeriggio, sulla spiaggia di Porto Ottiolu.

L’82enne, sindaco a Budoni a metà anni ’80, è morto in seguito ad un malore mentre faceva il bagno. In quel momento purtroppo in spiaggia non c’era nessuno e solo dopo alcuni bagnanti si sono accorti del corpo in acqua.

Lanciato l’allarme sono subito intervenuti i soccorsi ma per l’82enne non c’è stato nulla da fare. Benvoluto da tutti era conosciuto in paese non solo per il trascorso politico ma anche perchè ha gestito per molto tempo un bar a Budoni.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi.

(Visited 457 times, 501 visits today)