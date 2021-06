Il mercato di Campagna Amica anche a Budoni.

Campagna Amica per la prima volta arriva a Budoni. Lo farà domani con il mercato contadino che si terrà tutti i giovedì mattina dalle 8 alle 13 in piazza del Popolo.

Direttamente dalle campagne, dal produttore al consumatore, le aziende agricole porteranno i prodotti freschi e di stagione: frutta, verdura, formaggi, uova, farine, pane, pasta, dolci, salumi, legumi, funghi, miele e tanto altro. Per la Federazione di Coldiretti Nuoro Ogliastra si tratta del quarto mercato settimanale, dopo i due di Nuoro e Isili.

“E’ il secondo mercato che inauguriamo in due mesi, dopo Isili a fine aprile – afferma il presidente di Coldiretti Nuoro-Ogliastra Leonardo Salis -, i prodotti agricoli sardi arrivano in due nuove comunità e in due nuovi territori. Se a Isili siamo andati nelle zone interne qui ci spostiamo sulla costa dove incontreremo anche molti turisti dando la possibilità di consumare prodotti sardi e di conoscere il territorio. Gli agricoltori e gli allevatori, attraverso la vendita diretta, infatti, sono anche degli ambasciatori della Sardegna rurale e del cibo buono”.

“La rete di Campagna Amica cresce in tutta Italia – dice il direttore di Coldiretti Nu-Og Alessandro Serra -, nell’ultimo anno sono stati inaugurati 50 nuovi mercati contadini a conferma del successo di Campagna Amica, la rete di vendita diretta tracciata e controllata sotto lo steso brand più grande del mondo, e della maggiore sensibilità dei cittadini per i prodotti locali e di stagione dei quali conoscono l’origine”.

