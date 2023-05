Sindaco muore cadendo dal quarto piano dell’hotel

Un sindaco di 44 anni è morto a Cagliari.

Un sindaco polacco di 44 anni, presente in Sardegna con altri colleghi per una serie di visite istituzionali, è caduto dal quarto piano dell’hotel di Cagliari in cui alloggiava e ha perso la vita. Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile, il sindaco era in camera con un collega e si trovava seduto sul davanzale della finestra. Avrebbe perso l’equilibrio ed è caduto nel vuoto per diverse decine di metri, perdendo la vita all’istante. L’ipotesi di un’aggressione è stata esclusa, poiché la caduta sembra essere stata causata da un incidente.

La vicenda è stata segnalata da un passante, che ha dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Squadra Volante, la Squadra Mobile e l’ambulanza del 118, ma per il 44enne polacco non c’è stato nulla da fare. Gli agenti hanno avviato subito gli accertamenti e ascoltato la delegazione di sindaci polacchi, circa una ventina, che si trovava nello stesso albergo del centro storico con il collega al momento della tragedia, oltre ad alcuni imprenditori presenti in zona.

