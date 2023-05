Olbia, festa di San Simplicio: ecco le variazioni delle linee Aspo

Le variazioni delle linee Aspo per la festa di San Simplicio a Olbia.

A seguito della chiusura al traffico di via Fausto Noce e di via Galvani, in occasione della festa di San Simplicio, le percorrenze delle linee interessate (1–8 e la linea 6 con la sola corsa scolastica delle 7:20 direzione Isticadeddu) dal 10 al 15 maggio subiranno alcune modifiche.

Linea 1 direzione basa seguirà percorso regolare fino alla fermata 656 via Barcellona Piazza Nassiriya per poi deviare in corso Vittorio Veneto e riprendere il percorso regolare in via Gabriele D’Annunzio.

Linea 6 corsa scolastica delle 7:20 seguirà percorso regolare fino alla fermata 656 via Barcellona Piazza Nassiriya per poi deviare in corso Vittorio Veneto, via Gabriele D’Annunzio, e riprendere il percorso regolare in via Dei Lidi direzione deposito Aspo.

Linea 8 direzione capolinea San Nicola seguirà percorso regolare fino alla fermata 502 via Luigi Galvani per poi deviare in via Veronese, via Bini, via Giovanni Derosas e riprendere il percorso regolare in via Salvatore Petta.

Linea 8 direzione capolinea Poltu Cuadu partendo regolarmente dal capolinea San Nicola, devierà in via Bini, via Veronese, e riprendere il percorso regolare in via Luigi Galvani. Gli orari di passaggio alle fermate potranno subire variazioni.

