Pregiudicato arrestato per estorsione: voleva 25mila euro dal suo avvocato

Arrestato per estorsione al suo avvocato.

Un uomo di 39 anni è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia di Stato per estorsione nei confronti del proprio avvocato a Cagliari. L’uomo aveva minacciato ripetutamente il suo difensore, accusandolo di non aver svolto adeguatamente il suo lavoro e di aver causato un presunto danno. L’arrestato voleva essere risarcito con la somma di 25mila euro. L’avvocato, spaventato dalle minacce, si è rivolto immediatamente alla polizia.

Nella mattinata del 5 maggio, l’estortore si è presentato nello studio dell’avvocato per prendere i soldi in contanti, ma è stato sorpreso dagli uomini della Sezione “Reati contro il patrimonio” della Squadra Mobile che si erano appostati in una stanza adiacente. Dopo la consegna di una parte del denaro, l’uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Uta, in attesa del processo. L’arresto è stato convalidato l’8 maggio durante l’udienza.

