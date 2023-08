L’addio di Calangianus a Raul Campos.

È venuto a mancare Raul Campos, l’ex magazziniere peruviano dell’FBC Calangianus per ben 25 anni. La comunità era molto affezionata all’uomo, che si era fatto apprezzare da tutti in paese per le sue doti umane.

Campos era arrivato in Sardegna nel 1986 per seguire da vicino e sostenere suoi figli calciatori. Il primo ad arrivare fu il figlio Juan Carlos Campos Acuña, all’epoca 23enne giocatore del Club Sporting Cristal di Lima. Venne in Sardegna per giocare con la Nuorese, sponsorizzato da suo cugino Julio César Uribe Flores, ex calciatore del Cagliari Calcio. Un intoppo burocratico impedì il suo trasferimento a Nuoro. Si fece avanti il Calangianus, che lo ingaggiò. Successivamente, Juan Carlos portò a Calangianus anche suo fratello 18enne Jose Antonio Martin Campos Acuña: la volontà di seguire da vicino e sostenere i propri figlioli, spinse Raul Campos a trasferirsi anche lui in Sardegna. Tròvò posto come collaboratore – magazziniere – proprio nella squadra di Calangianus che aveva ingaggiato entrambi i suoi figli.

Quando nel 2011 problemi di salute gli impedirono di proseguire il suo lavoro col Calangianus, Raul Campos decise di tornare in Patria, in Perù, per trascorrere lì gli ultimi anni, insieme al figlio maggiore. Pochi giorni fa, ormai 91enne, mentre si recava dal medico per accertamenti su lievi acciacchi dovuti all’età, è stato stroncato da un infarto. In Sardegna, a Calangianus, sono rimasti i due figli calciatori, Juan Carlos Campos Acuña e Jose Antonio Martin Campos Acuña e l’unica figlia sorella Liliana Elisa Campos Acuña.

“La società FBC Calangianus, in tutte le proprie componenti, si stringe attorno alla famiglia degli ex calciatori giallorossi, Carlos e Tonio Campos, per la scomparsa del padre Raul – si legge in un commosso comunicato della squadra -. Per tantissimi anni è stato uno storico collaboratore della nostra società giallorossa. Per circa 25 anni ha svolto il ruolo di magazziniere, prima del suo rientro nella terra natia, il Perù. La Società porge le più sentite condoglianze alla famiglia Campos, per la perdita di un grande cuore giallorosso”.

