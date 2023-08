Al via le iscrizioni al 20º Rally dei Nuraghi e del Vermentino

Le iscrizioni al Rally dei Nuraghi e del Vermentino partono il 15 agosto.

A un mese esatto dal via, si apriranno alle 9 di martedì 15 agosto, le iscrizioni al 20º Rally dei Nuraghi e del Vermentino. Sarà possibile perfezionare l’iscrizione sino alle 24 di mercoledì 6 settembre. La manifestazione organizzata dalla Rassinaby Racing prevederà il Rally Moderno, il Rally Storico e il Baja, tris di gare valide per i Campionati Italiani Rally Terra, Rally Terra Storico e Cross Country. Il 20º Rnv sarà titolato anche per la Coppa Rally di Zona 9, nonché per il Trofeo Pirelli Star Rally4 Terra, il Trofeo N5 Italia e i Campionato Regionale Delegazione Sardegna.

“Siamo al lavoro in vista della 20ª edizione, abbiamo seminato parecchio in questi anni e siamo lieti di organizzare un appuntamento così importante col supporto determinante degli Assessorati Regionali al Turismo e allo Sport. Correre a metà settembre impone sforzi organizzativi significativi, visto che si tratta di lavorare dietro le quinte in piena estate nel Nord Sardegna, ma anche se la pressione è alta, il gruppo di lavoro è rodato e riesce ad avere occhio vigile su tutto”, ha sottolineato l’organizzatore Alessandro Taras, presidente della Rassinaby Racing. “Un doveroso ringraziamento a tutto lo staff della Rassinaby per l’impegno, la costanza e la passione con cui, ognuno nel proprio ruolo, si impegna per portare a avanti l’organizzazione della manifestazione. Senza una grande squadra non si riuscirebbe a realizzare un evento così e noi speriamo di migliorarci sempre e di fare un buon lavoro. Le iscrizioni apriranno domani, dovremmo avere anche una buona rappresentativa estera e, da fonti locali, possiamo anticipare che le strutture ricettive di tutto il territorio – Berchidda, Oschiri, Monti, Alà dei Sardi, Pattada e Buddusò – hanno già registrato numeri importanti perché in tanti hanno voluto abbinare il Rally a una vacanza. E così centriamo l’obiettivo: la manifestazione sportiva è un mezzo per contribuire all’economia del territorio”.

Il programma.

Il Rally dei Nuraghi e del Vermentino 2023 prevederà circa 75 chilometri cronometrati, mentre la distanza totale da percorrere rimarrà al di sotto dei 300 chilometri. Berchidda avrà un ruolo centrale, venerdì 15 settembre ospiterà lo shakedown in mattinata e la partenza, da Piazza del Popolo alle 14. Poi gli equipaggi in gara compiranno i primi due passaggi sulla speciale “Filogosu” (ore 14.34 e ore 17.31, 8,20 km). Sabato 16, invece, previste le doppie tornate sulle prove “Alà dei Sardi-Buddusò” (9.38, 14,99 km) e “Pattada” (10.22, 13,97 km) e l’arrivo, alle 15.40 a Berchidda.

Il Rally dei Nuraghi e del Vermentino si avvale della collaborazione dell’agenzia Costa del Sole Travel, partner logistico i cui contatti sono disponibili nella sezione “Travel & Hospitality” del sito ufficiale della manifestazione, www.rallyvermentino.it. Il Rally dei Nuraghi e del Vermentino e anche su Facebook e Instagram con le proprie pagine ufficiali.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui