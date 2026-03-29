L’eccellenza di Calangianus trionfa ad Agriumbria 2026

Il successo di Calangianus all’Agriumbria 2026

Il comparto zootecnico di Calangianus si conferma un’eccellenza di rilievo nazionale. In occasione dell’edizione 2026 di Agriumbria, una delle fiere più prestigiose del settore agricolo e zootecnico in Italia, il territorio gallurese ha ottenuto un riconoscimento di altissimo profilo grazie al successo di Primula, esemplare di razza Charolaise appartenente all’allevamento di Luca Fele.

Calangianus all’Agriumbria.

Il primo posto conquistato sul podio umbro non rappresenta solo un traguardo individuale per il giovane allevatore, ma certifica la qualità superiore raggiunta dalla selezione genetica e dalle tecniche di allevamento in Sardegna. La vittoria nella categoria dedicata alla Charolaise, razza bovina nota per la sua rusticità e pregio, evidenzia come la competenza tecnica dei produttori calangianesi sia oggi in grado di competere ai massimi livelli nelle kermesse nazionali.

Il risultato.

Il risultato ottenuto ad Agriumbria 2026 accende i riflettori su un settore, quello agricolo e zootecnico di Calangianus, che sta vivendo una fase di importante evoluzione. La vittoria di Luca Fele viene letta dalla comunità e dalle istituzioni locali come il frutto di un binomio preciso: tradizione territoriale e innovazione generazionale.

Questo successo dimostra concretamente come il sacrificio e la dedizione degli allevatori locali permettano oggi di superare le storiche sfide logistiche e geografiche, portando con autorevolezza il nome della Gallura in contesti nazionali di alto profilo.

Giovani professionisti.

L’affermazione di giovani professionisti nel settore primario, come testimoniato dall’esperienza di Luca Fele, garantisce inoltre una concreta prospettiva di crescita e modernizzazione per tutto l’indotto agricolo sardo, assicurando il necessario ricambio generazionale.

L’amministrazione comunale di Calangianus ha accolto la notizia con estremo favore, sottolineando come tali traguardi diano lustro all’intero sistema produttivo del paese. La vittoria di Bastia Umbra funge da stimolo per l’intero comparto, confermando che la qualità dei prodotti e la professionalità degli operatori sono le chiavi per l’affermazione dell’agroalimentare isolano oltre i confini regionali.

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