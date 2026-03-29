Al via i lavori per rifare le strade a Calangianus

I lavori nelle strade di Calangianus.

Hanno preso ufficialmente il via i lavori di manutenzione delle strade a Calangianus, segnando l’apertura della prima fase di un progetto di messa in sicurezza del territorio. I primi interventi si stanno concentrando su via Galgani e via Firuccia, dove le squadre operative sono impegnate per ripristinare il manto stradale.

I cantieri.

L’apertura dei cantieri in queste prime due arterie rappresenta solo l’inizio di una strategia d’intervento strutturata. Il piano di manutenzione è stato infatti concepito per estendersi progressivamente a numerosi altri punti del centro abitato, con l’obiettivo di risolvere le problematiche legate all’usura dell’asfalto e ai dissesti stradali.

L’iniziativa.

L’iniziativa risponde alla necessità di garantire standard qualitativi elevati non solo sotto il profilo estetico e del decoro urbano, ma soprattutto per quanto concerne la sicurezza stradale. In merito all’avvio dei lavori, il sindaco del paese, Fabio Albieri, ha sottolineato la determinazione dell’amministrazione nel portare avanti il programma: “L’obiettivo è chiaro: strade più belle, ma soprattutto più sicure per tutti. Avanti così!” Con il completamento delle prime opere in via Galgani e via Firuccia, si procederà secondo il calendario stabilito, che prevede il monitoraggio e il rifacimento dei tratti stradali più degradati.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui