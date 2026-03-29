Clima mite e cielo quasi sereno: ecco il meteo a Olbia e in Gallura

Il meteo a Olbia e in Gallura.

Il meteo a Olbia e in Gallura per la giornata del 30 marzo 2026. In Gallura si prevede un inizio sereno o poco nuvoloso, con temperature che a Tempio Pausania varieranno tra i 5°C e i 13°C, mentre sulla costa, a Olbia, le minime saranno più alte, intorno agli 11°C. Per quanto riguarda le massime a Olbia saranno invece intorno ai 16-17 gradi.

Il cielo tenderà a farsi gradualmente più coperto con il passare delle ore, portando a una serata caratterizzata da una maggiore nuvolosità e possibili deboli piogge localizzate. I venti soffieranno dai quadranti nord-orientali con intensità moderata, contribuendo a un clima fresco ma stabile per gran parte della giornata.

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