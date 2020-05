La decisione dell’amministrazione comunale di Calangianus.

L’amministrazione comunale di Calangianus ha posto in liquidazione le prime 127 pratiche relative al contributo regionale di 800 euro per le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus. Si tratta delle domande risultate immediatamente regolari, alla luce della circolare di chiarimento emanata dagli uffici della Regione nei giorni scorsi.

Le istanze pervenute al Comune di Calangianus, al momento, sono in totale 176. Le restanti 49 sono attualmente in fase di disamina. Intanto, venerdì 15 maggio verranno riaperti i termini per la presentazione di ulteriori domande con scadenza alle ore 12 del prossimo 25 maggio.

