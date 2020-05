Dopo l’annuncio della riapertura degli aeroporti in Sardegna.

Dal primo giugno il presidente della Regione Christian Solinas apre gli aeroporti di Olbia e Alghero con la continuità territoriale per Roma e Milano. Da lì in poi in maniera graduale si apriranno il 15 giugno le tratte anche per gli altri aeroporti italiani fino ad arrivare al 25 giugno, data prevista per l’apertura dei voli internazionali.

Un annuncio che ha creato scompiglio e ha diviso il popolo sardo. Da una parte la notizia è stata motivo di gioia per molti, che vedono finalmente uno spiraglio di luce dopo più di due mesi di lockdown per accogliere i vacanzieri e far ripartire la macchina del turismo recuperando una stagione a tratti già bruciata. Dall’altra, una parte della popolazione ancora restia e spaventata che vede la riapertura prematura e ha paura della ricaduta.

Le due parti si schierano ognuna con le proprie ragioni; i pro alla riapertura pensano al duro inverno che li aspetta se non dovessero recuperare un po’ di stagione. ”Se non ci ammazza il virus ci ammazzerà la fame”, è uno dei commenti più diffusi. E ancora: “Viviamo di turismo, bisogna correre il rischio e imparare a convivere con il virus”.

Dall’altra parte invece paura e precauzione prendono il sopravvento. ”Non ci sono norme abbastanza sicure per far arrivare la gente, subiremo una ricaduta e richiuderanno tutto di nuovo”, è l’opinione più comune insieme al “verremo presi d’assalto dalla gente e addio regole e tranquillità, sarebbe opportuno riprovare ad ottobre”. Insomma, una decisione che fa discutere e forse non era nemmeno così prevedibile.

