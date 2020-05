La scrittrice Fabiana Aroni.

A volte una passione rimane per molto tempo sopita perché semplicemente la vita ci porta altrove. Anche per Fabiana Aroni, 36 anni, di Olbia, c’è voluto del tempo prima che pensasse a realizzare il suo sogno, uno di quelli che molto spesso non si ha nemmeno il coraggio di dire ad alta voce.

“Il libro è finito da molto tempo, ma è rimasto intrappolato in una cartella del pc per anni. Un giorno ho visto la pubblicità di una casa editrice che si chiama Bookabook e ho capito che era un’occasione da non perdere”, racconta Fabiana.

S’intitola “La dimora millenaria di luci e ombre” e racconta di un gruppo di ragazzi che vengono catapultati in un’altra realtà. Magie, draghi e combattimenti per prepararsi ad affrontare un terribile nemico. Amicizia, tradimento e colpi di scena prendono vita in un mondo che in moltissimi abbiamo sognato da bambini. Un fantasy per ragazzi dove però la storia, tutt’altro che lineare, ha qualcosa in più da offrire.

L’obiettivo adesso è che vengano preordinate 200 copie del libro in 100 giorni. Una piccola gara per la scrittrice esordiente per vedere il suo sogno realizzato. “Il primo passo è arrivare ad almeno 60 copie prenotate così che il libro possa essere stampato per i sostenitori. Ma se dovessimo arrivare a 200, potrò vederlo in vendita nelle librerie”, continua. Chiunque deciderà di sostenere la scrittrice nella sua impresa riceverà, comunque, una copia pdf del romanzo.

