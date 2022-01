La situazione coronavirus a Calangianus.

A Calangianus sono 14 i nuovi casi di coronavirus secondo l’ultimo aggiornamento del Servizio di Igiene Pubblica. Il numero delle persone positive in paese ora è pari a 45, mentre 18 soggetti sono sottoposti a quarantena preventiva.

“Rimaniamo in attesa di uteriori risultati da parte dell’Ats che ha sottoposto diverse persone al tampone molecolare – ha spiegato il sindaco Fabio Albieri – . La situazione epidemiologica in atto, che vede un ulteriore aumento dei contagi, ci impone comportamenti responsabili e il rispetto assoluto delle prescrizioni anti-contagio: manteniamo il distanziamento sociale, evitiamo assembramenti, utilizziamo sempre la mascherina e igienizziamo spesso mani. Aderiamo senza se e senza ma alla campagna vaccinale in corso”.