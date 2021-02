La situazione coronavirus a Calangianus.

A Calangianus sono stati riscontrati 7 nuovi casi di coronavirus, mentre sono altre 10 le persone risultate positive al tampone rapido in attesa della eventuale conferma da parte dell’Ats.

Si tratta di persone che attualmente si trovavano in isolamento presso il loro domicilio e per le quali il Servizio di Igiene Pubblica sta effettuando la ricostruzione dei contatti e le necessarie verifiche. Ad oggi, sono 19 le persone positive a Calangianus.

“Auguri loro una pronta guarigione – commenta il sindaco Fabio Albieri – . Sono francamente molto preoccupato per l’impennata dei contagi nel nostro Comune, determinati probabilmente, mi spiace dirlo, da un abbassamento dell’attenzione nel rispetto delle regole prescritte. Mettiamoci in testa una volta per tutte che non dobbiamo, mai e poi mai, abbassare la guardia nella lotta contro il Covid, un virus infimo, pericoloso, molto contagioso, perché nel momento in cui lo facciamo ci colpisce, mettendo in pericolo la nostra salute e quella degli altri”.

