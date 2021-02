Lo screening a Buddusò.

Oggi primo febbraio gli operatori sanitari hanno sottoposto a tampone antigenico 84 studenti, risultati tutti negativi, dell’Istituto Tecnico Commerciale “E. Fermi” di Buddusò presso la palestra.

L’iniziativa, organizzata dall’Assl di Olbia in collaborazione con il Comune, si è resa necessaria in considerazione della diffusione dei contagi registrata di recente nel paese e per favorire una ripresa in sicurezza delle attività didattiche. Al momento le persone attualmente positive al coronavirus sono 3 a dimostrazione che le dure misure attuate dalla presente Amministrazione hanno avuto un riscontro positivo.

“Ringraziamo la popolazione che ha mantenuto un comportamento adeguato e conforme alle restrizioni imposte – commenta il sindaco Massimo Satta – . Questo non ci consente di abbassare la guardia. Chiediamo ancora un ultimo sforzo affinché si possa uscire completamente da questa situazione, seguendo le norme igienico-sanitarie e sul distanziamento sociale”.

