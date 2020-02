Il corso tecnico in enologia e viticoltura.

È stato adottato in via definitiva dalla Giunta Regionale il piano per l’offerta formativa con il quale viene accolta la proposta del Comune di Calangianus, approvata all’unanimità dai sindaci nella conferenza provinciale scolastica, dell’attivazione del Corso Tecnico in Enologia e Viticoltura all’IPIA di Calangianus.

“Un corso importantissimo per il nostro territorio e per un comparto che rappresenta una vera eccellenza per l’intera Gallura – ha commentato il sindaco di Calangianu Fabio Albieri -. Il prossimo anno chiederemo l’attivazione anche del corso serale“.

