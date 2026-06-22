“Una Notte per Faber”: a Calangianus la magia e la poesia di De André

Una Notte per Faber a Calangianus.

L’anfiteatro ex convento di Calangianus si prepara a ospitare un appuntamento imperdibile con la grande musica d’autore. Giovedì 16 luglio, alle ore 21:30, i riflettori si accenderanno su “Una Notte per Faber“, un racconto intimo fatto di musica e parole interamente dedicato a Fabrizio De André. Lo spettacolo vedrà il ritorno al Faber Festival di Andrea Filippi e Marianna Vidale, il talentuoso duo della compagnia I Notturni, pronto a incantare il pubblico nella magica cornice dell’ex convento.

Lo spettacolo.

Questa eccezionale performance si propone come una vera e propria missione culturale: riportare al centro della scena la forza ancora viva, vibrante e straordinariamente attuale delle canzoni, delle storie e dei memorabili personaggi cantati da Fabrizio De André, creando un ponte ideale capace di unire vecchie e nuove generazioni.

Sul palco saliranno due artisti di altissimo profilo accademico e artistico. Andrea Filippi, nato a Schio nel 1999, è cantante, musicista, attore e direttore della compagnia I Notturni. Laureato in clarinetto con lode, Filippi porta in scena una profonda passione per De André che lo ha visto protagonista nelle piazze e nei teatri di tutta Italia, un legame così viscerale che lo ha condotto persino a interpretare il personaggio di Faber nel film di Rai 1 dedicato a Paolo Villaggio. Al suo fianco ci sarà Marianna Vidale, nata nel 2003, violinista, cantante e artista dalla straordinaria vocazione creativa. Laureata in violino con 110, lode e menzione d’onore, la Vidale unisce una formazione accademica d’eccellenza a una forte anima poliedrica che spazia tra musica, voce, teatro e scrittura, doti già ampiamente dimostrate nel suo album cantautorale “Primo Sistema” uscito nel 2025.

L’anfiteatro ex convento.

Il pubblico assisterà a un racconto ricco di sfumature, dove la versatilità scenica, vocale e strumentale dei due giovani interpreti permetterà di restituire capolavori senza tempo con la freschezza e l’autenticità di chi sente queste canzoni come proprie.

L’evento è una serata fortemente voluta dal Comune di Calangianus che, in stretta collaborazione con l’associazione Iskeliu, accoglie il Faber Festival nell’anfiteatro ex convento per offrire una notte da ricordare. L’iniziativa vanta inoltre il prezioso supporto e patrocinio del Comune di Tempio Pausania, di Salude & Trigu, della Camera di Commercio di Sassari, della Fondazione di Sardegna e della Fondazione De André.

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